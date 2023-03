Pixel 7 e 7 Pro: un bug impedisce di salvare le foto zoomate

Gli smartphone Pixel 7 e 7 Pro che sono stati lanciati da Google lo scorso autunno sembrano soffrire di un fastidioso e decisamente invalidante bug che impedisce il salvataggio nella galleria delle foto che vengono scattate dal dispositivo quando viene usato lo zoom periscopico.

Pixel 7 e 7 Pro: impossibile salvare le foto scattate con lo zoom

Il problema, a quanto pare, si presenta in maniera del tutto casuale, ma a segnalarlo online è un numero sempre maggiore di utenti.

Non sembra essere legato alla versione del sistema operativo in uso, visto e considerato che ci sono testimonianze anche sull’ultima QPR2 di Android 13 e sulla Developer Preview di Android 14, ma pare palesarsi con maggiore frequenza con la versione 8.7.250.494820638.44 di Google Camera.

Inoltre, il bug è piuttosto subdolo, in quanto l’interfaccia della fotocamera fa credere che il salvataggio della foto sia andato a buon fine, ma in realtà non è così. Dopo aver scattato la foto e dopo aver pure atteso i tempi necessari per processarla, andando a cercare l’immagine nella galleria non si trova, semplicemente perché non è mai stata effettivamente salvata.

Dalle prime indagini effettuate, pare che il bug possa essere correlato alla modalità HDR, ma al momento resta ancora una mera supposizione, in quanto mancano dettagli ufficiali al riguardo.

Ovviamente, la speranza è quella che Google provveda quanto prima a fare chiarezza su ciò che sta accadendo e soprattutto che provveda il prima possibile a correggere la problematica. Con ogni probabilità, però, l’azienda di Mountain View è già al lavoro su una soluzione.

