Pixel 7, il prezzo scende ancora: l'occasione

Segnaliamo uno sconto per Pixel 7, il nuovo smartphone Google progettato per offrire il meglio di Android: oggi è possibile approfittare dell’occasione su Amazon. Lanciato solo poche settimane fa, tra i suoi punti di forza conta la ricezione garantita di tutti gli aggiornamenti ufficiali per almeno cinque anni. Gli interessati non perdano tempo: non sappiamo quante unità siano disponibili.

Sconto Amazon: Google Pixel 7 è in offerta

Ecco un breve riepilogo delle sue specifiche tecniche principali: display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel (90 Hz, Gorilla Glass Victus), processore Tensor G2, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50+12 megapixel (wide+ultrawide) con LDAF, sensore frontale da 10,8 megapixel, porta USB Type-C 3.2, supporto dual SIM (anche eSIM), altoparlanti stereo, tre microfoni, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68, lettore di impronte digitali, batteria da 4.355 mAh con ricarica rapida da 30 W. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi, il Google Pixel 7 nella colorazione Nero Ossidiana è acquistabile su Amazon al prezzo di 610 euro, con uno sconto sconto non trascurabile rispetto al listino ufficiale.

È proposto con spedizione gratuita a domicilio. Come già scritto, con tutta probabilità le unità in promozione sono poche, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne subito.

