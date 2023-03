Pixel 7 Pro al prezzo minimo con le Offerte di Primavera

Google Pixel 7 Pro non ha certo bisogno di presentazioni: è lo smartphone Android per eccellenza, un top di gamma assoluto della categoria. Oggi è protagonista tra le Offerte di Primavera su Amazon grazie a uno sconto che lo porta al suo prezzo minimo storico. La colorazione interessata è Nero ossidiana, la più elegante.

Offerte di Primavera su Amazon: l’affare Pixel 7 Pro

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, ci limitiamo a elencare le più importanti: display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 3120×1440 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, processore Google Tensor G2, 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria interna, fotocamere posteriori da 50+12+48 megapixel (wide+ultrawide+telephoto) con LDAF, sensore frontale da 10,8 megapixel, porta USB Type-C 3.2, supporto dual SIM (anche eSIM), altoparlanti stereo, tre microfoni, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68, lettore di impronte digitali, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 30 W. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di acquistare lo smartphone Pixel 7 Pro di Google al prezzo finale di 750 euro invece di 899 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Partenza lanciata, dunque, per le Offerte di Primavera su Amazon. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino alla tarda serata di mercoledì 29 marzo, più precisamente fino alle ore 23:49. Su queste pagine segnaleremo gli sconti migliori tra quelli scovati nelle categorie Informatica ed Elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.