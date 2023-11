Pixel 7a al MINIMO STORICO nel Cyber Monday su Amazon

Una segnalazione veloce per Google Pixel 7a al prezzo minimo storico in occasione del Cyber Monday su Amazon. Agli interessati consigliamo di approfittarne subito per non lasciarsi sfuggire l’occasione, allungando le mani su uno degli smartphone Android più apprezzati di quest’anno. Durerà ancora poche ore.

Cyber Monday: super offerta su Google Pixel 7a

Queste le specifiche tecniche: display da 6,1 pollici, processore Tensor G2 progettato internamente da bigG, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamere posteriori sono da 64 e 13 megapixel, connettività Wi-Fi 6E e autonomia fino a 24 ore con una sola ricarica. Tra i punti di forza segnaliamo la possibilità di ricevere aggiornamenti per il sistema operativo e le patch di sicurezza in tempi molto bravi, grazie alla distribuzione curata proprio dal gruppo di Mountain View, un reale valore aggiunto. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda completa.

Considerando il prezzo di listino fissato da Google a 509 euro, l’offerta di oggi a soli 373 euro per Pixel 7a si traduce in uno sconto di 136 euro applicato in automatico (non occorre attivare coupon né inserire codici). La colorazione è Celeste, quella visibile in queste immagini.

Il Cyber Monday è l’evento dedicato allo shopping online che scadrà a mezzanotte, chiudendo così definitivamente la lunga Settimana del Black Friday. Hai ancora alcune ore per approfittare delle promozioni e fare affari, anche portandoti avanti con i regali di Natale.

