SCONTO 160€ su Pixel 7a con Pixel Buds A-Series

Cogli l’attimo e approfitta dello sconto di 160 euro sulla promozione attiva in questo momento che unisce lo smartphone Pixel 7a e gli auricolari wireless Pixel Buds A-Series di Google. Nella vasta selezione della Festa delle Offerte di Primavera, questa è una delle occasioni migliori che potrete trovare oggi.

Pixel 7a e Pixel Buds A-Series, insieme a -160€

Il telefono, con cinque anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo Android, integra display OLED da 6,1 pollici (2400×1080 pixel), processore Tensor G2 con coprocessore Titan M2 di sicurezza, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamere posteriori da 64 e 13 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, moduli Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 per la connettività senza fili, supporto Dual SIM, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo e batteria da 4.385 mAh con ricarica rapida e wireless. Le cuffie senza fili possono invece contare su driver dinamici da 12 millimetri, doppi microfoni con beamforming, sensori touch capacitivi, accelerometro e resistenza all’acqua e al sudore. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del bundle.

La promozione di oggi ti permette di acquistare Pixel 7a e Pixel Buds A-Series, insieme, al prezzo finale di soli 448 euro, approfittando dello sconto di 160 euro applicato in automatico dall’e-commerce. Scegli la combinazione di colori che preferisci, la spesa non cambia: smartphone Grigio antracite e auricolari Bianco, smartphone Bianco ghiaccio e auricolari Bianco oppure smartphone Celeste e auricolari Bianco. La spedizione è sempre gratuita con la consegna assicurata in pochi giorni.

