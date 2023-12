Pixel 8 Pro: Google Store ti regala Pixel Buds Pro

Chi cerca uno smartphone Android top di gamma destinato a durare nel tempo, può puntare su Pixel 8 Pro. Acquistandolo oggi dallo store ufficiale si riceveranno in regalo gli auricolari wireless Pixel Buds Pro. Google si impegna a garantire almeno sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, delle patch di sicurezza e delle funzionalità.

Google regala Pixel Buds Pro con Pixel 8 Pro

Le specifiche tecniche sono di fascia alta: display Super Actua OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz e rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, processore Tensor G3 realizzato internamento con coprocessore di sicurezza Titan M2, 12 GB di RAM, da 128 a 512 GB di memoria interna UFS 3.1, fotocamera posteriore da 50+48+48 megapixel, selfie camera frontale da 10,5 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 con supporto Dual SIM, lettore di impronte nascosto sotto lo schermo, NFC, tecnologia cast, certificazione IP68, una vasta gamma di sensori e batteria da 5.050 mAh. Per maggiori informazioni rimandiamo alla scheda del prodotto.

Lo smartphone può contare su funzionalità esclusive come l’intelligenza artificiale del modello Gemini Nano appena svelata da Google, eseguito in locale. Un plus per un vero top di gamma.

Come anticipato in apertura, acquistando lo smartphone dallo store ufficiale si riceveranno in regalo gli auricolari wireless Pixel Buds Pro dal valore di 299 euro.

Pixel 8 Pro è in vendita al prezzo di 1.099 euro per la configurazione base, con la possibilità di scegliere fra tre colorazioni: Azzurro cielo come nell’immagine di apertura, Nero ossidiana (visibile qui sopra) e Grigio creta. Ognuno scelga quella che si adatta meglio al proprio stile.

È possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita in un paio di giorni. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata su Google Store.

