Pixel 8 Pro scende al PREZZO MINIMO STORICO su Amazon

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero ossidiana, Grigio creta o Azzurro cielo e acquista Pixel 8 Pro al suo prezzo minimo storico. A proporlo è Amazon, che oggi applica un doppio sconto allo smartphone top di gamma del catalogo Google. Si tratta di un’offerta imperdibile, considerando anche i sette anni di aggiornamenti garantiti.

Doppio sconto Pixel 8 Pro: oggi è al miglior prezzo

Le specifiche tecniche riportate nella scheda del prodotto sono mostruose: display Super Actua con pannello OLED LTPO da 6,7 pollici (risoluzione 2400×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, processore Tensor G3 realizzato internamente con coprocessore di sicurezza Titan M2, 12 GB di RAM LPDDR5X, 128 GB di memoria interna UFS 3.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera anteriore da 10,5 megapixel, altoparlanti stereo, tre microfoni, supporto all’audio spaziale, lettore di impronte digitali nascosto sotto lo schermo, sblocco con il volto, batteria da 5.050 mAh con caricatore da 30 W in dotazione.

Inoltre, integra tutte le funzionalità più avanzate di Android, incluse quelle legate all’intelligenza artificiale generativa. Per altre informazioni e per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche integrate sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di 899 euro, grazie al doppio sconto disponibile oggi su Amazon, lo smartphone Pixel 8 Pro di Google è un affare da cogliere al volo. Per acquistarlo al suo minimo storico non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Puoi scegliere la colorazione che preferisci: Nero ossidiana, Grigio creta o Azzurro cielo, la spesa non cambia. Se effettui l’ordine adesso, entro domani sarà a casa tua con spedizione gratuita. L’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della consegna a domicilio (o nel punto di ritiro selezionato).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.