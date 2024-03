Pixel 8: solo 579€ alle Offerte di Primavera Amazon

Scegli la migliore tecnologia a prezzi potenti! Oggi il Google Pixel 8 128GB è tuo a un prezzo formidabile. Acquistalo subito a soli 579 euro, invece di 799 euro. Stiamo parlando del 28% di sconto.

Si tratta di una delle Offerte di Primavera di Amazon. Oggi è l’ultimo giorno, quindi approfittane subito. Inoltre, essendo un cliente Prime, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Pixel 8: uno spettacolo di smartphone

Con il Google Pixel 8 puoi fare veramente di tutto. Si tratta di uno smartphone eccezionale, dotato delle migliori funzionalità avanzate tra cui l’intelligenza artificiale di Google che ne migliora l’interazione e la batteria.

Il chip Google Tensor G3 è perfetto per prestazioni elevate. Goditi tutte le app e i giochi disponibili sul Play Store senza problemi né limitazioni. Grazie alla fotocamera potente e ai suoi sensori, fotografi anche di notte.

Acquistalo subito a soli 579 euro, invece di 799 euro. Sfrutta l’ultimo giorno di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

