Pixel 8a crolla a -100€: ecco perché conviene davvero

Ora che Google ha presentato i nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, conviene ancora prendere in considerazione l’acquisto di un modello precedente, come nel caso del Pixel 8a? La risposta è affermativa, anche e soprattutto in virtù dello sconto di oggi su Amazon che porta lo smartphone al suo prezzo minimo storico.

Prezzo minimo storico per Pixel 8a: perché conviene

Il fattore economico non è l’unico punto di forza di un’offerta a cui sembra davvero difficile rinunciare. Ci sono anche il comparto hardware, composto da specifiche tecniche di alto profilo, ma soprattutto i 7 anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo, la sicurezza e le nuove funzionalità rilasciate. Un valore aggiunto che permetterà di contare su update continui fino al 2031. Per dare uno sguardo all’elenco completo delle caratteristiche in dotazione, visita la pagina dedicata, di seguito riportiamo quelle più importanti.

Display Actua da 6,1 pollici;

processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel;

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3;

NFC, GPS, lettore di impronte digitali;

batteria con autonomia elevata.

In questo momento, grazie allo sconto di 100 euro sul listino ufficiale (applicato in automatico), puoi acquistare lo smartphone Google Pixel 8a nella sua versione da 128 GB al prezzo finale di 449 euro invece di 549 euro. Scegli tra le colorazioni Nero ossidiana, Grigio creta e Azzurro cielo quella che preferisci. La disponibilità è immediata, con la consegna gratuita prevista già entro domani.

Il sistema operativo è ovviamente Android, arricchito dalle funzionalità di intelligenza artificiale come quelle legate all’assistente Gemini, in continua evoluzione, utile sia per le produttività che per ogni altra attività quotidiana come la ricerca delle informazioni online. C’è anche l’accesso alla VPN senza costi aggiuntivi. Scopri di più nella scheda del prodotto.