Pixel 8a ti regala un voucher da 100 euro: come fare

Grande occasione su Amazon: oggi, con l’acquisto del nuovo Pixel 8a, si ha diritto a un voucher da 100 euro che sarà poi possibile spendere liberamente per l’acquisto di altri prodotti Google. Si tratta di un vero affare, da cogliere al volo, per allungare le mani sul nuovo smartphone Android. Si hanno a disposizione pochi giorni per sfruttare l’opportunità.

Voucher da 100 euro in regalo con Pixel 8a

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, integra il display Actua da 6,1 pollici e il processore Tensor G3 progettato internamento (lo stesso dei Pixel 8) con coprocessore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, batteria con autonomia elevata e un comparto fotografico evoluto con sensore principale da 64 megapixel sul retro. Si può inoltre contare sulle tante funzionalità di intelligenza artificiale in dotazione, sulla VPN di One senza costi aggiuntivi e su ben sette anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla descrizione completa.

Lo smartphone Pixel 8a da 128 GB è in vendita su Amazon al prezzo di 549 euro nelle colorazioni Azzurro cielo, Grigio creta e Nero ossidiana (quest’ultima è già in sconto del 3%). In alternativa, c’è la versione da 256 GB a 609 euro. Sono tutti venduti e spediti direttamente da Amazon, senza intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata per chi effettua subito l’ordine.

La ricezione del voucher da 100 euro per l’acquisto di altri prodotti Google è automatica. Per tutti gli altri dettagli relativi alla promozione invitiamo a consultare la pagina dedicata. Sarà attiva fino al 3 giugno 2024.