Pixel 9 (256 GB): MINIMO STORICO per lo smartphone Google

Scegliere uno smartphone top di gamma come Google Pixel 9 significa investire in prestazioni e affidabilità sul lungo termine. La versione da 256 GB, in questo momento al prezzo minimo storico su Amazon, riesce a soddisfare pienamente tutte le esigenze, anche quelle più avanzate. Grazie a un sconto di ben 350 euro sul listino, è possibile portarselo a casa con un forte risparmio.

Minimo storico per il Pixel 9 da 256 GB

Tra i suoi principali punti di forza troviamo 7 anni di aggiornamenti garantiti, la migliore longevità software disponibile nel panorama mobile. Ha in dotazione il potente chip Tensor G4 realizzato internamente, coadiuvato dal coprocessore di sicurezza Titan M2, 12 GB di RAM e una batteria a lunga durata. Il display Actua da 6,3 pollici offre una resa visiva impeccabile e a completare il comparto tecnico ci sono connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, lettore di impronte digitali e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. Scopri di più nella scheda del telefono.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Pixel 9 nella versione da 256 GB con uno sconto di 350 euro rispetto al listino ufficiale. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero ossidiana o Grigio creta, la spesa non cambia.

Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, con la consegna gratis prevista già entro domani se lo ordini adesso. Lo smartphone di Google può essere tuo al prezzo di 649 euro (invece di 999 euro). Nella confezione sono presenti un cavo da USB-C a USB-C lungo 1 metro per la ricarica e il trasferimento dati oltre allo strumento per la rimozione dello slot in cui alloggiare la SIM.