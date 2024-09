Pixel 9 Pro: ecco la camera di vapore che raffredda il Tensor G4

All’evento del Made by Google 2024, l’azienda di Mountain View ha svelato gli interni del Pixel 9 Pro, il nuovo top di gamma disponibile questo mese. Il dispositivo fa un ulteriore step per quanto riguarda la potenza di elaborazione, con il nuovo SoC Tensor G4 progettato direttamente dall’azienda. Motivo per cui gli ingegneri hanno deciso di optare per un raffreddamento più efficace, puntando sulla camera di vapore, che è stata mostrata nel dettaglio dallo youtuber JerryRigEverything.

Pixel 9 Pro: ecco la camera di vapore che raffredda l’hardware

Durante l’evento, Google aveva mostrato un’illustrazione dove è possibile vedere la camera di vapore, posizionato sotto l’hardware di Pixel 9 Pro, e che si estende anche nella parte più inferiore. L’immagine mostra anche l’impronta di calore dissipata, che parte proprio dal processore e si diffonde presso tutta la camera di vapore. Si notano anche le fotocamere, posizionate proprio sopra il chip, oltre alla scheda madre a doppia faccia.

Nel video di JerryRigEverything, è possibile notare come la scheda madre poggia su un pad termico a contatto con la placca inferiore, con compito di trasferire efficacemente il calore alla camera di vapore posizionata sotto. Quest’ultima è realizzata in rame, in modo da garantire un’elevata efficienza in termini di conduzione e dissipazione del calore generato dall’hardware. La camera di vapore è anche piuttosto sottile ed è inserita in una sorta di alloggiamento ritagliato appositamente.

In questo modo, Google garantisce uno smaltimento di calore più che adeguato all’hardware di Pixel 9 Pro, nonostante il Tensor G4 non sia propriamente pensato per la potenza bruta, ma per fornire piuttosto un supporto adeguato alle funzionalità IA. Il SoC è ancora prodotto dalle fonderie Samsung e garantisce infatti un’efficienza superiore, beneficiando anche di un generale aumento di RAM su tutta la gamma dei nuovi telefoni.

L’architettura del Tensor G4 include un core principale Arm Cortex-X4 a 3.1 GHz, insieme ad altri tre core Cortex-A720 da 2.6 GHz e quattro Cortex-A520 da 1.92 GHz. La GPU è invece una Mali-G715 funzionate alla frequenza di 940 MHz.

Il Pixel 9 Pro sarà disponibile all’acquisto in Italia a breve, il 16 settembre.