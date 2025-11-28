 Pixel 9a è tra i migliori affari del Black Friday su Amazon
Lo smartphone di Google è in forte sconto su Amazon: approfitta del Black Friday e allunga le mani su Pixel 9a con Android e Gemini.
Tecnologia Mobile
Lanciato quest’anno, Google Pixel 9a è un ottimo smartphone Android, perfetto per chi cerca un modello sempre aggiornato (riceverà update almeno fino al 2032) e con supporto nativo all’AI di Gemini. Oggi è anche protagonista di un’ottima offerta per il Black Friday su Amazon, con vendita e spedizione gestite direttamente dall’e-commerce.

Black Friday: giù il prezzo di Google Pixel 9a

All’interno del suo design compatto integra una serie di specifiche tecniche di fascia alta come il display Actua da 6,3 pollici (pOLED da 120 Hz, risoluzione 2424×1080 pixel), processore Tensor G4 con coprocessore Titan M2, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori da 48 e 13 megapixel potenziate dall’intelligenza artificiale, frontale da 13 megapixel, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, NFC, GPS, lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, design con certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda del telefono.

Lo smartphone Pixel 9a di Google con l'AI di Gemini

Il forte sconto di oggi porta lo smartphone Google Pixel 9a al prezzo di soli 428 euro. Non è una spesa, ma un investimento, considerando il supporto esteso per i prossimi anni e la qualità del comparto hardware. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce con la consegna gratis a domicilio. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici, ma solo di metterlo nel carrello e di completare l’ordine.

Amazon andrà avanti a proporre le offerte per la lunga settimana del Black Friday fino all’appuntamento con il Cyber Monday che andrà in scena lunedì. Non lasciarti sfuggire quelle migliori: trovi tutto nella sezione dedicata. Su queste pagine segnaleremo le più interessanti per categoria come elettronica informatica, gaming e smart home.

Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
