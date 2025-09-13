 Pixel 9a a prezzo stracciato: su Amazon lo paghi meno di quanto immagini
Pixel 9a a prezzo stracciato: su Amazon lo paghi meno di quanto immagini

Google Pixel 9a ora è in offerta speciale su Amazon a prezzo stracciato: oggi lo paghi meno di quanto immagini, approfittane subito.
Tecnologia Mobile
Il Google Pixel 9a, un ottimo smartphone Android puro furbo, oggi è in offerta speciale a un prezzo stracciato. Su Amazon in questo momento lo paghi meno di quanto immagini. Mettilo in carrello a soli 444 euro, invece di 549 euro. La versione da 128GB nella colorazione Viola Ametista ti sta aspettando fino a esaurimento scorte.

Acquista subito Pixel 9a

Grazie all’intelligenza artificiale di Google chiedi a Gemini di ottenere ulteriori informazioni dalle app. In questo modo risparmi tempo e svolge attività per te nelle app di Google. Il multitasking è facile, intuitivo e veloce. Insomma, un vero e proprio gioiellino per la tua produttività. Non ne potrai più fare a meno.

Anche per l’intrattenimento è speciale. L’ampio display da 6,3 pollici offre uno spazio generoso per guardare video, film, serie, eventi sportivi e giocare in mobilità. La sua batteria può durare fino a 24 ore e con il risparmio energetico raggiunge un’autonomia di circa 100 ore. Niente male, vero?

Pixel 9a: potenza, stabilità e aggiornamenti senza limiti

Con il Google Pixel 9a hai tra le mani uno smartphone in grado di offrirti potenza e stabilità. Inoltre, essendo un prodotto Google, ottieni aggiornamenti per tanti anni, senza limiti. Lo ordini ora a soli 444 euro su Amazon. Approfittando di questa offertona risparmi il 19% sul prezzo di listino. Con la tua iscrizione a Prime hai diritto alla consegna gratuita direttamente a casa tua.

444,00 549,00€ -19%
Vedi l'offerta

Scatta una foto e se vuoi, grazie all’intelligenza artificiale, con aggiungimi nessuno verrà escluso. Aggiungi in una foto di gruppo chi l’ha scattata e il gioco è fatto. Con la funzionalità Macro nelle foto e nei video esalti i colori vivaci e aumenti il contrasto dei dettagli più piccoli. I tuoi ricordi saranno vere e proprie opere d’arte.

Cosa stai aspettando? Aggiungi ora al tuo carrello questo gioiellino a soli 444 euro, invece di 549 euro. Fai l’affare del giorno prima che questa offerta termini velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 set 2025
