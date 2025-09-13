Pixel 9a a prezzo stracciato: su Amazon lo paghi meno di quanto immagini

Il Google Pixel 9a, un ottimo smartphone Android puro furbo, oggi è in offerta speciale a un prezzo stracciato. Su Amazon in questo momento lo paghi meno di quanto immagini. Mettilo in carrello a soli 444 euro, invece di 549 euro. La versione da 128GB nella colorazione Viola Ametista ti sta aspettando fino a esaurimento scorte.

Grazie all’intelligenza artificiale di Google chiedi a Gemini di ottenere ulteriori informazioni dalle app. In questo modo risparmi tempo e svolge attività per te nelle app di Google. Il multitasking è facile, intuitivo e veloce. Insomma, un vero e proprio gioiellino per la tua produttività. Non ne potrai più fare a meno.

Anche per l’intrattenimento è speciale. L’ampio display da 6,3 pollici offre uno spazio generoso per guardare video, film, serie, eventi sportivi e giocare in mobilità. La sua batteria può durare fino a 24 ore e con il risparmio energetico raggiunge un’autonomia di circa 100 ore. Niente male, vero?

Pixel 9a: potenza, stabilità e aggiornamenti senza limiti

Con il Google Pixel 9a hai tra le mani uno smartphone in grado di offrirti potenza e stabilità. Inoltre, essendo un prodotto Google, ottieni aggiornamenti per tanti anni, senza limiti. Lo ordini ora a soli 444 euro su Amazon. Approfittando di questa offertona risparmi il 19% sul prezzo di listino. Con la tua iscrizione a Prime hai diritto alla consegna gratuita direttamente a casa tua.

Scatta una foto e se vuoi, grazie all’intelligenza artificiale, con aggiungimi nessuno verrà escluso. Aggiungi in una foto di gruppo chi l’ha scattata e il gioco è fatto. Con la funzionalità Macro nelle foto e nei video esalti i colori vivaci e aumenti il contrasto dei dettagli più piccoli. I tuoi ricordi saranno vere e proprie opere d’arte.

Cosa stai aspettando? Aggiungi ora al tuo carrello questo gioiellino a soli 444 euro, invece di 549 euro. Fai l’affare del giorno prima che questa offerta termini velocemente.