 Pixel 9a a -130 euro: lo smartphone di Google è già tuo
Tutte le colorazioni del Pixel 9a sono in sconto di 130 euro su Amazon: lo smartphone Android di Google è al suo prezzo minimo storico.
Tecnologia Mobile
È online su Amazon lo sconto di 130 euro su Pixel 9a, lo smartphone Google lanciato solo pochi mesi fa. Tra i punti di forza c’è il sistema operativo Android in versione stock con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti e accesso immediato a tutte le nuove funzionalità di distribuite. Non manca nemmeno l’intelligenza artificiale di Gemini. In questo momento lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico da quando è in venita.

Tra le caratteristiche spiccano il display Actua da 6,3 pollici con pannello pOLED, risoluzione 2424×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, il processore Tensor G4 con Titan M2 per la sicurezza, 8 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore con sensori da 48 e 13 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, connettività 5G (anche eSIM), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, NFC, GPS, lettore di impronte digitali nello schermo, riconoscimento facciale, certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del telefono.

Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Nero ossidiana, Grigio creta, Viola ametista e Rosa peonia, la spesa finale non cambia. Sono tutte vendute e spedite direttamente da Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità e con la consegna gratis in un giorno (salvo esaurimento scorte).

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – grigio creta, 128GB

Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: lo sconto di 130 euro rispetto al listino ufficiale di Google è automatico e ti permette di acquistare lo smartphone Pixel 9a lanciato quest’anno al prezzo di soli 419 euro (invece di 549 euro) nella versione con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
2 ott 2025
