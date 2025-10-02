Pixel 9a a -130 euro: lo smartphone di Google è già tuo

È online su Amazon lo sconto di 130 euro su Pixel 9a, lo smartphone Google lanciato solo pochi mesi fa. Tra i punti di forza c’è il sistema operativo Android in versione stock con almeno sette anni di aggiornamenti garantiti e accesso immediato a tutte le nuove funzionalità di distribuite. Non manca nemmeno l’intelligenza artificiale di Gemini. In questo momento lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico da quando è in venita.

Amazon ha tagliato il prezzo del Google Pixel 9a

Tra le caratteristiche spiccano il display Actua da 6,3 pollici con pannello pOLED, risoluzione 2424×1080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, il processore Tensor G4 con Titan M2 per la sicurezza, 8 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore con sensori da 48 e 13 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, connettività 5G (anche eSIM), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, NFC, GPS, lettore di impronte digitali nello schermo, riconoscimento facciale, certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del telefono.

Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Nero ossidiana, Grigio creta, Viola ametista e Rosa peonia, la spesa finale non cambia. Sono tutte vendute e spedite direttamente da Amazon, senza intermediari, per il massimo dell’affidabilità e con la consegna gratis in un giorno (salvo esaurimento scorte).

Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: lo sconto di 130 euro rispetto al listino ufficiale di Google è automatico e ti permette di acquistare lo smartphone Pixel 9a lanciato quest’anno al prezzo di soli 419 euro (invece di 549 euro) nella versione con 128 GB di memoria interna.