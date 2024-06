Pixel Tablet e Pixel Buds A-Series: insieme, in sconto

Approfitta dello sconto di Amazon proposto in questo momento e allunga le mani su due dispositivi Google, in un colpo solo. Il bundle che include il nuovo Pixel Tablet e Pixel Buds A-Series è in offerta sull’e-commerce, ma non sappiamo fino a quando. Puoi scegliere tra diverse colorazioni, a seconda del tuo gusto personale.

L’offerta Amazon su Pixel Tablet e Pixel Buds A-Series

Il tablet Android, in Italia da poche settimane, integra un display da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, il processore Tensor G2 con chip di sicurezza Titan M2 progettato internamente, 8 GB di RAM LPDDR5, 128 di memoria interna UFS 3.1, due fotocamere da 8 megapixel e la batteria con ricarica rapida. Gli auricolari wireless, invece possono contare su driver dinamici da 12 mm, design ergonomico e autonomia fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica in dotazione. Per tutti gli altri dettagli, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali), oggi puoi acquistare il bundle che include Pixel Tablet e Pixel Buds A-Series al prezzo finale di 568 euro. Scegli tra la colorazione Grigio creta e quella Grigio verde per il tablet, la spesa non cambia. Gli auricolari sono invece disponibili nelle tinte Bianco, Celeste e Nero.

Aggiungiamo che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani (salvo esaurimento delle unità) se decidi di effettuare l’ordine in questo momento. Il tablet e gli auricolari wireless di Google, insieme, rappresentano la combo definitiva per l’intrattenimento in streaming.