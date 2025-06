Pixel VIP: la nuova funzione degli smartphone Google Pixel

Gli utenti negli Stati Uniti che possiedono uno smartphone Google Pixel hanno iniziato a notare l’attivazione, tramite Play Store, di una nova funzione denominata Pixel VIP. Trattasi di un servizio di sistema integrato, pensato per facilitare la connessione con le persone più importanti nella vita degli utenti.

Pixel VIP facilita la connessione con le persone più importanti

Andando più nello specifico, il sistema permette di evidenziare i contatti più significativi, mettendo a disposizione modalità più rapide e personalizzate per interagire con loro.

Tra le opzioni più interessanti c’è la possibilità per i contatti VIP di bypassare la modalità “Non disturbare” del telefono. Inoltre, è disponibile un widget personalizzabile che consente di accedere velocemente ai contatti coinvolti direttamente dalla schermata iniziale.

Una volta selezionato un contatto VIP, viene mostrato un feed completo a schermo intero. Oltre alla classica immagine del profilo e ai tasti per contattare la persona via chiamata, SMS o WhatsApp, sono presenti sezioni ad hoc per i compleanni imminenti, per la cronologia di comunicazione e per la posizione in tempo reale su una mappa.

Non manca poi la possibilità di annotare brevi note personali riferite ai contatti e grazie alla sezione “Cose da fare insieme” vengono suggerite attività condivise, personalizzabili secondo i propri interessi.

Da tenere presente che l’aggiornamento è stato individuato sugli smartphone Pixel aggiornati ad Android 15 con la patch di sicurezza di maggio 2025, ma non risulta attivo nella Beta QPR1 di Android 16, il che sta ad indicare che il rollout completo potrebbe avvenire in maniera graduale. Inoltre, sebbene l’app venga identificata con il pacchetto com.google.android.apps.pixel.relationships, l’interfaccia non sembra ancora completamente disponibile, per cui la piena attivazione potrebbe avvenire tramite un aggiornamento lato server.