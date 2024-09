Pixel Watch 3 (LTE) a -73€ è un sogno da mettere al polso

Appena arrivato sul mercato, lanciato solo pochi giorni fa, il nuovo Pixel Watch 3 di Google è già in forte sconto. Su Amazon è infatti spuntata un’offerta con 73 euro di risparmio per la versione LTE, quella dotata di connettività mobile per l’accesso a Internet anche senza doversi portare dietro lo smartphone. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: se sei interessato, il consiglio è di metterlo subito al polso per non perdere l’occasione.

La versione LTE di Pixel Watch 3 è in forte sconto

Si tratta dello smartwatch Wear OS per eccellenza, progettato dal gruppo di Mountain View per un’esperienza senza compromessi in ogni ambito. Rispetto alla generazione precedente integra un display Actua più luminoso e molto più reattivo, un’autonomia che arriva a 24 ore con schermo sempre attivo (fino a 36 ore con risparmio energetico), ricarica più veloce e una vasta gamma di funzioni utili sia per il monitoraggio della salute che per quello dell’attività fisica, durante le sessioni di allenamento. A questo si aggiunge l’intelligenza artificiale implementata da bigG e un comparto evoluto, formato da componenti progettate internamente. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda dell’orologio.

La promozione in corso ti permette di acquistare il nuovo Google Pixel Watch 3 al prezzi finale di 477 euro, invece di 549 euro come da listino ufficiale, nella versione LTE con cassa da 45 mm e nella colorazione Nero opaco, con il cinturino Nero ossidiana. Il risparmio di 77 euro è notevole.

Puoi procedere all’ordine in tutta tranquillità: Amazon si fa carico direttamente della vendita e della spedizione, assicurandoti la consegna gratuita a casa tua già entro domani se lo compri ora. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo 14 giorni.