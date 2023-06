Se il Pixel Watch cade a pezzi: problemi per l'orologio

È senza dubbio uno degli smartwatch Android più interessanti tra quelli in circolazione, per design e funzionalità integrate: Google Pixel Watch si è fatto attendere e non poco, ma alcuni tra coloro che hanno già avuto modo di metterlo alla prova stanno facendo i conti con un grave problema. C’è chi lamenta un improvviso e immotivato distacco della parte posteriore, quella a contatto con il polso e che racchiude l’intero comparto hardware.

Una delle testimonianze è visibile nel post su Twitter qui sotto. Gli sfortunati che si trovano in questa situazione possono ovviamente rivolgersi all’assistenza tecnica e a fare appello alla garanzia ufficiale per un intervento di riparazione o per chiedere la sostituzione del dispositivo.

Thanks to my excessive sweating (I believe) the glue on the back of my pixel watch dissolved and the back has popped off. pic.twitter.com/ltUQauXC4I

— SuperSanusi (@supersanusi) May 30, 2023