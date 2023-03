Google annuncia nuove funzionalità per Pixel e Watch

In attesa del Google I/O del 10 maggio, gli utenti possono scoprire le nuove funzionalità rilasciate dall’azienda di Mountain View per smartphone e smartwatch Pixel. Le principali novità riguardano la modalità notturna della fotocamera, la gomma magica per l’editing delle foto e la rilevamento delle cadute.

Novità del feature drop di marzo

I cosiddetti “feature drop” sono aggiornamenti trimestrali che Google rilascia per i suoi dispositivi. Il primo del 2023 è stato distribuito da poche ore, quindi il rollout continuerà nei prossimi giorni. La prima novità riguarda Night Sight, ovvero una delle funzionalità che sfruttano il processore Google Tensor per ottenere scatti quasi perfetti in condizioni di scarsa illuminazione.

L’aggiornamento porta sui Pixel 6 e Pixel 6 Pro l’incremento di prestazioni introdotto con i Pixel 7 e Pixel 7 Pro annunciati all’inizio di ottobre. Ciò è possibile grazie ai nuovi algoritmi ottimizzati. La funzionalità Magic Eraser (gomma magica) è invece disponibile su tutti gli smartphone Pixel (è inclusa anche nell’abbonamento a Google One). Permette di eliminare facilmente oggetti o persone dalle foto.

Direct My Call (solo negli Stati Uniti) è ora accessibile a partire dai Pixel 4a. Consente di vedere sullo schermo i menu con le opzioni da selezionare (premi 1, 2, ecc.), invece di aspettare la voce registrata. Health Connect è invece un hub che permette di memorizzare i dati raccolti dalle app di fitness.

Gli utenti potranno inoltre impostare un timer sui dispositivi Nest direttamente dalla schermata di blocco dei Pixel. La novità più importante per il Pixel Watch è il rilevamento delle cadute (annunciata all’inizio del mese), sfruttando i sensori integrati.