Google One: VPN inclusa in tutti i piani

L’azienda di Mountain View ha annunciato un’importante novità per Google One, il servizio che offre una maggiore quantità di storage per il backup e altri vantaggi aggiuntivi rispetto alla versione gratuita di Google Drive. Gli abbonati a qualsiasi piano potranno accedere alla VPN entro le prossime settimane. Gli utenti statunitensi potranno anche sfruttare il dark web monitoring.

VPN per tutti e report del dark web

Il servizio Google One è disponibile con quattro piani: 15 GB (gratis), Basic (100 GB a 1,99 euro/mese), Standard (200 GB a 2,99 euro/mese) e Premium (2 TB a 9,99 euro/mese). La VPN, aggiunta a fine 2022, era un’esclusiva del piano Premium e degli utenti che hanno acquistato un Pixel 7. L’azienda californiana ha ora comunicato che la protezione durante l’uso di app e browser è stata estesa a tutti gli abbonati.

La VPN è disponibile in 22 paesi, tra cui l’Italia. Gli utenti possono utilizzarla tramite le app per Windows, macOS, Android e iOS. Lo scopo principale è nascondere l’indirizzo IP del dispositivo per evitare il tracciamento delle attività online. Non è possibile scegliere server posizionati in altri paesi (ad esempio per aggirare il blocco geografico dei servizi di streaming), in quanto viene assegnato un indirizzo IP “locale”.

Ci sono però alcune utili funzionalità, come Safe Disconect (blocco dell’accesso ad Internet, se la VPN non è attiva) e App Bypass (scelta delle app che non devono usare la VPN). Chi cerca una soluzione più completa può scegliere NordVPN (sconto 63%).

Per gli utenti statunitensi è stata aggiunto anche il dark web monitoring. Viene effettuata la scansione della parte “nascosta” di Internet e mostrato un avviso se alcune informazioni personali (nome, indirizzo, email, numero di telefono e codice fiscale) sono state rubate durante un data breach.

