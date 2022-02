VPN Google One è disponibile anche su iOS

Buone notizie per gli utenti iOS: finalmente VPN Google One è disponibile anche nel nostro paese.

Il servizio proposto dal colosso di Mountain View infatti, ha aperto i battenti per gli utenti Apple nostrani a partire dallo scorso 1 febbraio. La piattaforma promette di avvalersi dell’architettura di rete di Google per ottenere performance sopra la media del settore sia in fase di upload che di download.

Tra le altre cose Google One propone varie tipologie di abbonamenti. Si va dai 1,99 euro al mese (o 19,99 euro all’anno) con 100 GB di spazio su cloud fino a un servizio VPN più avanzato, con tanto di 2 TB di spazio d’archiviazione dati. In questo secondo caso, si parla di 9,99 euro mensili (o 99,99 euro all’anno).

Questa soluzione però, seppur economica, è da considerarsi come la più conveniente? In realtà esiste un servizio VPN ancora più economico e, sicuramente molto competitivo per quanto riguarda i servizi accessori. Stiamo parlando di CyberGhost che, come vedremo, ha un costo di soli 1,89 euro al mese.

La VPN Google One è valida, ma siamo sicuri che sia la miglior scelta possibile?

Perché CyberGhost è in grado di competere con un colosso come Google?

A rendere un servizio VPN. degno di tale nome, vi sono altre caratteristiche oltre allo spazio di archiviazione cloud. Anzi, quest’ultimo è relativamente superfluo a livello di sicurezza. CyberGhost, in tal senso, offre una forma di crittografia avanzata (AES a 256 bit), ottima per contrastare pirati informatici, hacker vari ed aziende un po’ troppo “curiose”.

A livello di privacy, molti utenti hanno remore riguardo i colossi dell’informatica. CyberGhost assicura la più totale sicurezza e l’anonimato durante la navigazione. Il quartier generale dell’azienda, non per niente, si trova in Romania. Qui, le leggi statali rendono possibile mantenere i clienti al sicuro da occhi esterni.

Di fatto, l’azienda non condivide i dati con occhi indiscreti, neppure con ISP ed enti governativi. Come già accennato poi, i costi contenuti sono anch’essi un incentivo rispetto a questo servizio.

Con una sottoscrizione triennale infatti, è possibile ottenere un consistente sconto dell’84%. Ciò significa che, come detto in precedenza, è possibile ottenere tutta la sicurezza di una VPN per appena 1,89 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.