PixelApp: la suite completa per editare le tue immagini

Se cerchi una buona suite con cui poter disporre di tutti gli strumenti per editare e anche convertire le tue foto, i programmi offerti da PixelApp possono sicuramente essere una buona opzione. Si tratta di pratici software realizzati con un’interfaccia grafica intuitiva e semplice, che permettono di applicare velocemente le modifiche necessarie. La suite spazia da strumenti per creare collage, inserire filigrana, filtri, nonché ritoccare la pelle e convertire le immagini nel formato che preferisci.

PixelApp: tutti gli strumenti in uno

Con PixelApp hai a disposizione tutti gli strumenti che ti servono per applicare ogni genere di modifica alle tue foto. Con Magic Collage puoi creare agevolmente composizioni personalizzate utilizzando più immagini. Ideale per creare biglietti di auguri originali o collage fotografici unici, permettendo di combinare le tue foto preferite in modi creativi.

Nella suite c’è anche Watermark Express, specifico per l’inserimento di filigrane e dati EXIF nelle tue immagini, particolarmente utile per proteggere con copyright le proprie creazioni.

Con Magic Landscape Filter è possibile ottimizzare e migliorare la vivacità delle foto paesaggistiche. Permette di rendere più accesi i colori, nonché aumentare la nitidezza e regolare l’esposizione dei paesaggi, rendendoli ancora più affascinanti.

Magic Skin Filter si occupa invece di apportare ritocchi mirati. Questo strumento regola la luminosità e elimina le imperfezioni per rendere la pelle e il volto perfetti, migliorando notevolmente l’aspetto dei primi piani e dei ritratti

Infine, Free Photo Converter semplifica la conversione tra i formati più comuni con pochi clic. Perfetto per ottenere il formato necessario per qualsiasi tipo di dispositivo o software, in modo da garantire sempre la massima compatibilità.

I software PixelApp funzionano con Windows e sono disponibili nel sito ufficiale dello sviluppatore. È possibile scaricarli per provarli gratuitamente prima di procedere all’acquisto. Con questa suite avrai a disposizione una vasta gamma di strumenti potenti e facili da usare, con cui puoi migliorare le tue immagini.