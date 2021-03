Nella prima parte di questo 2021, Pixlr ha introdotto una versione “potenziata” dei suoi editor di immagini, accessibili online anche in forma del tutto gratuita e già impiegati quotidianamente da milioni di utenti nel mondo. Tra le novità, alcune fanno leva sulle potenzialità degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Nel dettaglio le nuove funzionalità inedite riguardano template, creazione di collage, font premium, il set Glitch Studio per l’applicazione degli effetti e lo strumento Frame. Sono tutte ben rappresentate nel filmato dimostrativo allegato di seguito. Queste le parole del fondatore Ola Sevanderrson.

Sebbene il nostro software di fotoritocco sia disponibile anche gratuitamente, volevamo comunque offrire ai nostri utenti non solo le possibilità di editing di cui avevano bisogno, ma anche miglioramenti che non avevano nemmeno immaginato. Altre suite di software simili includerebbero questo tipo di novità in costosi pacchetti o abbonamenti, ma noi di Pixlr rimaniamo fedeli alla nostra promessa di offrire a tutti la capacità di creare immagini e grafiche professionali.