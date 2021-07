Plafoniera Smart: la luce la comandi come vuoi

La plafoniera smart di Nicetai è in promozione su Amazon a soli 39,09€. Il coupon esclusivo ti permette di risparmiare il 15% e portarti a casa un gioiellino di prodotto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

La luce come vuoi e quando vuoi tu con la plafoniera smart

La plafoniera smart è un prodotto che non devi sottovalutare. Capace di offrirti un controllo semplice dell'illuminazione, ha molte funzioni nascoste che sono persino fenomenali. Questa in particolare è molto semplice grazie al suo design moderno che si adatta a qualunque ambientazione.

Grazie al suo essere smart, la comandi facilmente con smartphone, telecomando o servendoti della tua voce se in casa hai un assistente intelligente. Non avere paura di chiedere ad Amazon Alexa o a Google Assistant di regolare la luce come meglio credi.

In termini di funzione ti è concesso di regolare la luminosità, la temperatura del colore e molto altro ancora. Infatti se sei in cerca di qualcosa di più divertente, opta per uno dei 16 milioni di colori disponibili o attiva una scena tra quelle preimpostate.

La plafoniera non smette di stupirti perché al suo interno ha finanche un altoparlante integrato che ti fa riprodurre la musica che vuoi ad alto volume trasformando la tua stanza in una discoteca.

Acquista subito la tua plafoniera smart a soli 39,09€ su Amazon. Attiva il coupon per risparmiare il 15%. La ricevi in pochissimo tempo grazie alle spedizioni gratuite su tutto il territorio Italiano.