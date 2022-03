Plafoniera SMART RGB a prezzaccio: occasione unica su Amazon, 22€

Hai mai pensato di rendere direttamente il lampadario intelligente? Di lampadine smart ne trovi da tutte le parti, ma quando si presenta un’occasione bestiale come questa, sai che ne devi approfittare al volo. Infatti ti propongo proprio una plafoniera smart che su Amazon è a prezzo regalo, ti basta spuntare il coupon per poterla pagare appena 22€.

Compatibile con gli assistenti vocali, ti stupisce all’istante.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Plafoniera smart: quella che non sapevi di volere in casa

A prima vista è una più classica plafoniera ma appena la accendi ti rendi conto che è speciale. Non solo la monti in pochissimo tempo, all’interno della confezione trovi già tutto quello di cui hai bisogno e rendi la tua casa intelligente allo stato puro.

Semplicissima da utilizzare, la gestisci con l’interruttore al muro, lo smartphone su cui scarichi l’applicazione o con la voce. Tutto questo perché sono compatibili i maggiori assistenti vocali sul mercato quali Amazon Alexa e Google Assistant.

In una sola mossa personalizzi l’illuminazione potendo scegliere l’intensità della luce, una tonalità di bianco a tuo piacere (bianco, caldo, neutro) o ben 16 milioni di colori differenti. Non si limita soltanto a questo dato che sono presenti anche le scene. Cosa sono? Delle modalità preinstallate che rendono l’ambiente unico in un solo secondo.

Conta che puoi creare anche routine e creare impostazioni completamente personalizzate.

Non perdere neanche un minuto in più e spunta quel coupon su Amazon prima che sia troppo tardi. Ti porti a casa questa plafoniera smart in una sola mossa senza se e senza ma. 22,41€ di spesa finale senza costi aggiuntivi visto che se possiedi un abbonamento Prime, le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

