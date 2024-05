Playoff NBA, Nuggets-Timberwolves (gara 1): come vederla in streaming

Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio inizierà l’attesissima serie playoff tra i Nuggets, campioni NBA in carica, e i Timberwolves, trascinati dall’eccezionale Anthony Edwards. L’incontro avrà inizio all’una di notte (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

L’abbonamento al pass Sport di NOW è disponibile a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi. In alternativa è possibile sottoscrivere anche il piano mensile, approfittando della promo che consente di provare i primi due mesi a 14,99 euro al mese e disdire in qualsiasi momento.

Come vedere gara 1 della serie playoff NBA tra Nuggets e Timberwolves in streaming

Per vedere gara 1 della serie playoff Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW.

L’abbonamento dà accesso all’intera programmazione in diretta e on demand dello sport di Sky: oltre alla regular season e ai playoff NBA, gli appassionati di pallacanestro possono godere dello spettacolo dell’Eurolega, in aggiunta all’esclusiva su F1, MotoGP, tornei ATP e WTA di tennis (più Wimbledon), a cui si sommano anche Serie A (3 partite a turno), Serie B, Serie C, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Champions League, Europa League e Conference League.

Tornando al match di questa notte, i T’Wolves sono reduci dall’impressionante 4-0 rifilato ai Suns nel primo round dei playoff. D’altronde con un Anthony Edwards in stato di grazia il quintetto di coach Chris Finch può tutto, perfino impensierire i detentori dell’anello, che partono naturalmente con i favori del pronostico per raggiungere la finale di Conference. Ma le sorprese in questa serie non sono da escludere, anzi.

Appuntamento con gara 1 questa notte all’1:00 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, con il pass Sport in promo a 14,99 euro al mese anziché 24,99 euro. Martedì, alle 4:00 del mattino, si disputerà gara 2 sempre a Denver, gara 3 è invece in calendario sabato 11 maggio alle 3:30 del mattino (ora italiana), mentre gara 4 è fissata nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 maggio alle 2:00. Ancora da stabilire infine il calendario per le eventuali gara 5, gara 6 e gara 7.