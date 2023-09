PlayStation 5 a 415 euro: attiva il coupon sconto eBay (-134€)

Ci sono occasioni che non vale proprio la pena lasciarsi scappare, specie se sei un appassionato di videogiochi, in questo caso. La PlayStation 5 Standard Edition è in super sconto su eBay ad un prezzo da favola: attivando il coupon sconto “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento potrai pagarla soltanto 415,80 euro invece dei 549,99 di listino.

In tutto questo riceverai la tua console con spedizione gratuita con corriere espresso in sole 72 ore, potrai contare sulla garanzia italiana e su una macchina destinata a regalarti ore e ore di divertimento.

PlayStation 5 in offerta a 415 euro: solo su eBay

La PlayStation 5 Standard Edition rappresenta la scelta ideale per gli amanti dei videogiochi che desiderano la massima versatilità nella loro esperienza di gioco. Questa versione della console è dotata di un lettore disco, il che significa che hai la libertà di scegliere tra una vasta gamma di giochi disponibili sia in formato fisico che digitale. Non dovrai più preoccuparti di quale versione del gioco acquistare, poiché hai il controllo completo sulla tua scelta.

Questa console ti consente anche di riprodurre dischi blu-ray e DVD, trasformando la tua PS5 in un completo centro multimediale. Puoi gustarti i tuoi film e le tue serie TV preferite direttamente sulla console, offrendo un’esperienza di intrattenimento completa.

Quando ricevi la confezione della PlayStation 5 Standard Edition, avrai tutto il necessario per iniziare immediatamente a giocare. Oltre alla console, troverai anche il rivoluzionario controller DualSense, un cavo HDMI di alta qualità per collegare facilmente la PS5 al tuo schermo e il cavo di alimentazione per garantire che la tua console sia sempre pronta per l’azione.

E ora, per ottenere questa incredibile offerta, tutto ciò che devi fare è completare l’ordine su eBay e applicare il codice sconto “SETTEMBRE2023” al momento del pagamento. In questo modo, il prezzo della PlayStation 5 Standard Edition scenderà a soli 415,80 euro, offrendoti un’opportunità unica per immergerti nel mondo del gaming di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.