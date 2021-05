PlayStation 5, cogli l'attimo: QUI, ore 15.30

La velocità è tutto e chi ha cercato in questi mesi di far propria una PlayStation 5 ben sa cosa ciò voglia significare. Oggi c’è un nuovo trampolino di lancio verso la PS5 e ancora una volta la velocità sarà tutto. Ecco quindi le coordinate fondamentali: QUI alle ore 15.30.

L’improvvisa parentesi di vendite è a disposizione sul sito GameStop, dove in queste settimane si sono creati i maggiori assembramenti virtuali da parte di coloro i quali stanno cercando una PS5 per la propria famiglia, per il proprio tempo libero, per il proprio svago e per provare l’ebrezza “next-gen” anche a distanza di anni dalle ultime vere emozioni da gamer.

PlayStation 5, oggi su Gamestop

Varie le opzioni preannunciate oltre alle varie configurazioni personalizzate disponibili:

Sony PlayStation 5 Digital Edition: 399,98 euro

Sony PlayStation 5: 499,98 euro

Sony PlayStation 5 “Bundle A”: 574,98 euro

Sony PlayStation 5 “Bundle B”: 769,98 euro

Poche le unità disponibili e molto complesso è accaparrarsi in questa fase una PS5 per poter fare un salto immediato nel gaming di domani. Con ogni probabilità, quando scatterà l’ora cruciale si formerà una lunga coda e bisognerà attendere qualche minuto, ma i siti che gestiscono questi eventi sono attrezzati per conservare la priorità acquisita e dare a tutti la propria opportunità di acquisto. Purché si arrivi puntuali all’appuntamento, ben s’intenda: QUI alle ore 15.30.