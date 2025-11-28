 Playstation 5 Digital Edition: per 349€ è da mettere sotto l'albero
Playstation 5 Digital Edition a questo prezzo è un affare: tempi di caricamento minimi, risoluzione massima.
Playstation 5 Digital Edition a questo prezzo è un affare: tempi di caricamento minimi, risoluzione massima.

Tanti nuovi titoli in arrivo e di pazzeschi già usciti sul mercato. Non li puoi giocare perché sono esclusiva PS5? Non ti preoccupare, a Natale ti fai il regalo del secolo e porti a casa la tua Playstation 5 Digital Edition una volta e per tutte. Conviene approfittare del Black Friday 2025 per comprarla scontata del 30%. Corri su Amazon dovela metti in carrello a soli 349 euro, DualSense incluso in confezione!

Playstation 5 Digital Edition non ha bisogno di presentazioni. La console gaming di SONY è tra le più ambite di sempre, basti pensare al dramma che si era creato per le scorte limitate quando fu presentata. Ma passando ai fatti più concreti, questo dispositivo è ideale se vuoi avere un mezzo con cui accedere al mondo dei videogiochi in modo semplicissimo. Se di elettronica non ne capisci nulla e di costruire un pc gaming non ne hai voglia, con lei spendi pochissimo e punti a prestazioni senza precedenti.

Trattandosi della Digital Edition, la console è priva del lettore di dischi (che in realtà puoi sempre acquistare a parte e installare successivamente). È il modello slim ed è piccola quanto perfetta da mettere sia sulla scrivania che accanto al televisore in salotto! All’interno della confezione include il controller DualSense che offre prestazioni innovative con grilletti adattivi, feedback aptico ed esperienza di gioco wireless. Ma cosa rende la PS5 così spaziale? Tra 825GB di spazio interno e una potenza spaziale, i tempi di caricamento sono ridotti al minimo, i giochi acquistano più profondità con qualità avanzata e con tecnologia Ray Tracing e tu ti immergi in mondi di ogni genere rimanendo stupito.

Il Black Friday 2025 su Amazon è il momento giusto per acquistarla. Approfitta dello sconto del 30%, mettila in carrello a soli 349 euro. Playstation 5 Digital Edition sotto l’albero di Natale è il regalo vincente (anche se per te stesso!).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Paola Carioti
28 nov 2025
