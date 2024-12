PlayStation 5 Digital Slim torna a 374€ in 5 rate e arriva prima di Natale

Se sotto l’albero di Natale vuoi mettere una PlayStation 5 Digital Slim, quetso è il momento giusto per acquistarla. Non solo è in promozione ma arriva prima delle festività per farti un autoregalo o un regalo speciale a qualcuno che conosci. Non perdere un secondo, puoi acquistarla a soli 374€ su Amazon con uno sconto del 17% che ti fa risparmiare all’istante. Puoi pagare con le 5 rate senza interessi.

PlayStation 5 Digital Slim: il momento giusto per acquistarla

La PlayStation 5 Digital Slim è la console gaming perfetta. Se ami divertirti da solo o con amici, grazie a questa variante non rinunci a un dettaglio. Non ha il lettore fisico per i CD ma nel caso in cui volessi aggiungerlo, puoi farlo acquistando il pezzo in un momento successivo. Arriva con il suo DualSense e con tutto quello che hai bisogno per metterla in funzione.

Potenza straordinaria e gameplay immersivo non solo per la qualità supportata ma anche per una serie di tecnologie aggiuntive come Ray Tracing e un sistema di audio che viene fornito direttamente dal controller. Grilletti adattivi e feedback aptico sono all’ordine del giorno per rendere ogni titolo con supporto ancora più surreale.

Conta che il DualSense ha l’attacco per il microfono e un design altamente ergonomico per impugnarlo al meglio. Grazie al microfono integrato puoi comunicare anche solo con quello. La console, invece, ha 1TB di spazio integrato per scaricare e installare quanti giochi vuoi.

Con Astro’s Room disponibile al download gratuitamente hai da subito una preview delle funzionalità della PS5 quando arriva a casa tua.

A soli 374€ su Amazon, la PlayStation 5 Digital Slim è quella giusta da acquistare. Se la vuoi prima di Natale, non sprecare un singolo istante e approfitta dello sconto del 17% con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.