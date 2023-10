PlayStation 5 edizione Digitale: prezzo MAI VISTO su Amazon (solo 399€)

Con l’annuncio delle nuove versioni Slim di PlayStation 5, le edizioni Day One, tornate ormai pienamente disponibili ovunque, stanno subendo delle interessanti promozioni soprattutto sul web. Oggi sul noto portale di e-commerce Amazon la variante Digitale della console, ovvero quella che non monta il lettore ottico per usare le versioni fisiche dei giochi, vede il prezzo di listino di 449,99 euro scendere a quota 399,99 euro raggiungendo un nuovo minimo storico assoluto sul web.

PlayStation 5 edizione Digitale: la promozione di Amazon

È importante sottolineare che la console next-gen di Sony è disponibile in due versioni: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. La seconda, quella protagonista di questo importante calo di prezzo, non è dotata di lettore Blu-Ray, ma presenta tutte le caratteristiche hardware principali della gemella che lo monta come, per esempio, la possibilità di giocare ai titoli PS4 sfruttando la retro-compatibilità che in questo caso è solo software.

Godetevi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K con tecnologia HDR. Le console PS5 supportano l’uscita 8K, permettendovi di giocare sul su ogni monitor con risoluzione 4320p. Grande rivoluzione è data dal feedback tattile tramite il controller wireless DualSense: mentre giocate a determinati giochi per PS5 potrete sentire gli effetti e l’impatto delle vostre azioni di gioco attraverso il feedback sensoriale dinamico.

Siete ancora qui? Dovreste correre su Amazon e acquistare la PlayStation 5 edizione Digitale a soli 399,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potrete pagarla anche in comode rate a tasso zero.

