PlayStation 5: OFFERTA BOMBA con Vodafone

Vodafone mette a disposizione la sua OFFERTA per chi necessita di acquistare la PlayStation 5 in comode rate.

Vodafone: PlayStation 5 in OFFERTA SOLO per TE!

La PlayStation 5 è acquistabile con l’operatore rosso a rate attivando la promozione Family Plan. Questa tariffa offre internet flat a casa ed una SIM Mobile con minuti illimitati ed internet senza limiti anche in 5G a soli 34,90 euro mensili. A questo canone mensile bisognerà aggiungere 24,99 euro al mese per 2 anni per acquistare la PS5.

In sostanza, il prezzo mensile comprensivo di piano e della console a rate è apri a 59,89 euro per 24 mensilità. Dopo i due anni, il prezzo della Family Plan andrà a 34,90€. Questo perché il piano rateale della PS5 termina dopo 24 mesi.

La rateizzazione di Vodafone offre anche 70 euro di credito utilizzabile sul PS Store. Inoltre è compreso anche il gioco God of War Ragnarok.

Oltre alla PS5, l’operatore ex Omnitel vi offre la possibilità di scegliere un altro prodotto a rate come una Smart TV ed alcuni device per la tua smart home. Se invece non apprezzate molto la PlayStation 5 di Sony per voi c’è la possibilità di prendere a rate anche l’Xbox Series S, Series X oppure la console Nintendo Switch.

A seconda della scelta, varia anche il prezzo mensile richiesto da Vodafone.

Costi ed altro

Il costo iniziale per avviare il piano rateale della vostra console preferita è pari a 0 euro una tantum. Mentre, l’offerta Family Plan ha un costo di attivazione di 5 euro. Questo contributo è già incluso nei 2 anni di abbonamento.

