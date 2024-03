PlayStation 5 Slim con lettore disco a 429,90€: OCCASIONE su eBay

Oggi eBay ti offre l’occasione di acquistare la nuova PlayStation 5 Slim con lettore disco al prezzo più basso del web. Inserendo il codice sconto PSPRMAR24 al momento del checkout, infatti, potrai portartela a casa a soli 429,90 euro invece di 549,99. Un risparmio clamoroso di cui ti consigliamo di approfittare subito: potrai avere anche la spedizione gratuita con consegna in 48 ore e la garanzia italiana di 2 anni sulla console.

PlayStation 5 Slim in offerta su eBay: a questo prezzo è da avere

Con PlayStation 5 Slim scopri la nuova versione della console di ultima generazione Sony. Mantenendo le stesse caratteristiche hardware interne del modello originale, la versione Slim si contraddistingue per un volume più compatto del 30% e di un peso ridotto tra il 18 e il 24%.

Questa versione è quella dotata di lettore disco blu-ray già installato, permettendoti quindi di eseguire giochi e film sia in digitale che in formato fisico. L’unità SSD interna è stata migliorata con maggior spazio a disposizione: 1TB contro gli 825GB precedenti. Per il resto, la confezione include la stessa dotazione: il controller DualSense, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e i vari materiali stampati.

Quella su eBay è dunque una vera e propria occasionissima che non puoi farti scappare: inserisci il codice PSPRMAR24 al momento del checkout e paga la tua PS5 Slim a soli 429,90 euro invece di 549,99. Ad un prezzo così basso non la trovi da nessuna parte.