Cyberpunk 2077 Ultimate Edition al MINIMO STORICO (PS5/XSX)

Discusso fin dal suo esordio al day one, poi significativamente migliorato su tutti i fronti con il passare del tempo dallo sviluppatore CD Projekt RED grazie agli aggiornamenti post-lancio, Cyberpunk 2077 oggi è protagonista di un’offerta di Amazon che interessa la Ultimate Edition lanciata solo pochi mesi fa, quella più completa, arricchita da tutti i contenuti disponibili. La puoi acquistare in forte sconto, al suo prezzo minimo storico, scegliendo tra la versione PS5 e quella Xbox Series X/S.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition in offerta a tempo

Questa particolare edizione, uscita da poco, include la storia originale del titolo e la nuova nuova espansione Phantom Liberty, una vicenda di spionaggio ad alto rischio ambientata nel pericoloso distretto di Dogtown. Ci sono anche tutti i DLC gratuiti rilasciati, compreso l’aggiornamento 2.0 che andando incontro ai feedback ricevuti ha rinnovato molte meccaniche come gli alberi abilità e il combattimento su veicoli, introducendo miglioramenti all’IA della polizia e dei nemici, vestiti, armi e veicoli inediti. Trovi altri dettagli nella pagina dedicata.

Oggi, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition può essere tuo al prezzo minimo storico di 39 euro, invece di 59 euro come da listino. Scegli tra la versione PS5 e quella Xbox Series X/S, la spesa non cambia. È l’occasione giusta per immergersi nelle atmosfere di un gioco unico nel suo genere, diventando un fuorilegge urbano con potenziamenti cibernetici, tra le strade di Night City illuminate dai neon e piene di cose da fare.

Il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce è+ 4,7/5 stelle, quasi un perfect score.

Si tratta del gioco su disco, in copia fisica. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, con l’e-commerce che assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche nella scheda del prodotto.