Ottieni 3 mesi gratis di Apple Arcade con nuovi dispositivi Apple

Se sei un appassionato di giochi o semplicemente cerchi nuove opportunità di intrattenimento, c’è una notizia entusiasmante per te: Apple offre tre mesi gratuiti di Apple Arcade con l’acquisto di nuovi dispositivi Apple. Ecco come riscattare la promozione.

Come funziona la promo Apple Arcade per 3 mesi

Con l’acquisto di nuovi dispositivi Apple, come Apple TV, iPhone, iPad o Mac, puoi ottenere tre mesi di Apple Arcade senza costi aggiuntivi. Questa offerta è ideale per chi vuole immergersi nel mondo dei giochi senza pubblicità o acquisti in-app. Apple Arcade offre oltre 200 giochi di alta qualità, progettati per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa promozione è la possibilità di condividere l’abbonamento con altri cinque membri della famiglia. La condivisione familiare rende l’offerta ancora più vantaggiosa, permettendo a tutti i membri della tua famiglia di accedere ai giochi presenti nel catalogo.

Per riscattare l’offerta segui questi semplici passaggi:

Accedi con il tuo ID Apple : usa il tuo ID Apple per accedere al tuo nuovo dispositivo.

: usa il tuo ID Apple per accedere al tuo nuovo dispositivo. Apri l’App Store : una volta effettuato l’accesso, apri l’App Store.

: una volta effettuato l’accesso, apri l’App Store. Seleziona Apple Arcade : trova e seleziona Apple Arcade nell’App Store.

: trova e seleziona Apple Arcade nell’App Store. Riscatta l’offerta: segui le istruzioni per riscattare i tuoi tre mesi gratuiti.

Questa procedura intuitiva facilita l’accesso al servizio, permettendoti di iniziare a giocare subito senza complicazioni. Apple è una garanzia e il catalogo è pieno di giochi interessanti e divertenti. Per scoprire i titoli clicca sul pulsante qui sotto.

Se hai in programma di acquistare un nuovo dispositivo Apple o lo hai appena fatto, approfitta di questa incredibile promo per un’esperienza di gaming divertente ma soprattutto priva di interruzioni pubblicitarie e acquisti in-app. Visita il sito ufficiale di Apple Arcade e dai un’occhiata ai giochi presenti in catalogo.