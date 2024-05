YouTube: i giochi Playables disponibili gratis per tutti

Ricordate i Playables, i giochi su YouTube messi a disposizione dal novembre scorso agli abbonati Premium? A partire da oggi sono accessibili da tutti (o quasi) e in modo totalmente gratuito. L’unico neo di questo annuncio riguarda il fatto che il nostro non sia presente tra i primi paesi interessati dall’iniziativa.

Più di 75 giochi su YouTube Playables

Per chi si trova negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia, è sufficiente visitare l’indirizzo youtube.com/playables. Da noi ci si ferma invece di fronte a una schermata completamente vuota. È prevista la distribuzione su più larga scala entro i prossimi mesi, dunque per l’Italia bisogna solo aver pazienza.

Ci sono in totale più di 75 giochi già disponibili e altri se ne aggiungeranno più avanti. Tra quelli accessibili fin da subito citiamo Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask e Trivia Crack.

YouTube Playables offre il supporto a funzionalità come il salvataggio dei progressi in-game e le classifiche dei punteggi raggiunti. La libreria è fruibile sia da browser desktop sia dalle applicazioni mobile per Android e iOS.

Streaming e gaming: YouTube come Netflix?

Quella di Google non è l’unica piattaforma di streaming che ha scelto di puntare sul gaming per fidelizzare i suoi utenti. Nel corso degli ultimi anni lo ha fatto anche Netflix, mettendo a disposizione degli abbonati una libreria di titoli in continua espansione.

Restando in tema YouTube, da ieri molti di coloro che impiegano un ad blocker per evitare le pubblicità su YouTube, non riescono a riprodurre i video. Facendo partire un filmato, ci si trova immediatamente catapultati alla fine. In molti hanno interpretato l’anomalia come la conseguenza diretta di una nuova iniziativa messa in campo per disincentivare l’uso delle estensioni che permettono di evitare le inserzioni, impattando così sulla monetizzazione del servizio.