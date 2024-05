YouTube Music per Android: cercare le canzoni canticchiando

In passato diverse app hanno cercato di soddisfare l’esigenza di riconoscere brani musicali quando si ricorda solo la melodia. Per anni Shazam ha dominato incontrastato in questo settore, senza reali concorrenti all’altezza. Ora però YouTube Music sembra voler sfidare questo primato, introducendo una nuova funzione di ricerca nella versione Android.

Gli utenti potranno, infatti, trovare facilmente i titoli di canzoni dalla melodia familiare, semplicemente canticchiandola o fischiettandola nell’app. E sembra anche che YouTube Music sia più veloce e precisa di Shazam nel riconoscimento dei brani musicali.

YouTube per Android sfida Shazam

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento di YouTube Music per Android (questa funzione esiste già per iOS), è sufficiente toccare il pulsante Cerca nell’app e controllare se accanto all’icona del microfono è presente un’icona a forma di onda. In caso affermativo, la nuova funzione è pronta per essere utilizzata.

Per identificare una canzone, basta toccare l’icona a forma d’onda e YouTube Music inizierà ad ascoltare attraverso il microfono. A questo punto, è possibile cantare, canticchiare, fischiettare o persino fare “doo dee doo” seguendo la melodia che si ha in mente. YouTube Music cercherà nel suo vasto database una corrispondenza con i suoni melodici prodotti dall’utente e comunicherà il risultato dell’identificazione.

Prestazioni e potenzialità della nuova funzione

Dai test condotti da The Verge, è emerso che YouTube Music è in grado di identificare correttamente le canzoni, con prestazioni addirittura superiori a quelle di Shazam. Tuttavia, senza una prova diretta, non è possibile confermare con certezza la capacità di YouTube Music di riconoscere brani meno mainstream, come colonne sonore di videogiochi o canzoni indie.

Per gli utenti fortunati che hanno già ricevuto l’aggiornamento sul proprio dispositivo, questa nuova funzione rappresenta un’opportunità per testare le potenzialità di YouTube Music nell’identificazione di canzoni che li tormentano da anni… La sfida a Shazam è lanciata e gli appassionati di musica non vedono l’ora di scoprire se YouTube Music sarà all’altezza delle aspettative.