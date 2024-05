Shazam ora può funzionare in background con le Live Activities

Shazam ha recentemente rilasciato la versione 17.11 per iPhone e iPad, introducendo finalmente il supporto per due caratteristiche esclusive dei dispositivi Apple più recenti: Dynamic Island e Live Activities.

Grazie a questo aggiornamento, Shazam è ora in grado di funzionare in background, permettendo agli utenti di avviare una ricerca musicale e continuare a utilizzare altre app mentre Shazam lavora in sottofondo.

Riconoscimento musicale in background con Dynamic Island

L’integrazione di Shazam con Dynamic Island consente agli utenti di essere sempre consapevoli dell’attività dell’app, anche quando non è in primo piano. Un’icona dedicata nell’Isola dinamica indicherà che l’applicazione è attiva e sta cercando di identificare la musica in riproduzione. Quando un brano viene riconosciuto in background, l’utente riceverà una notifica di attività in tempo reale, grazie alle Live Activities di iOS.

Per usufruire di questa nuova funzionalità, è necessario scaricare l’ultima versione di Shazam (17.11) sul proprio dispositivo Apple con iOS 17.5 o successivo. L’aggiornamento è disponibile gratuitamente sull’App Store per tutti gli utenti che soddisfano i requisiti di sistema.

Ritardo nell’adozione delle funzionalità di iOS

Nonostante Shazam sia di proprietà di Apple dal 2017, l’app sembra aver tardato nell’implementazione di alcune funzionalità esclusive di iOS, come Dynamic Island e Live Activities. Molte applicazioni di terze parti hanno già sfruttato brillantemente queste caratteristiche fin dal loro lancio nell’autunno del 2022 con iOS 16.1, utilizzandole per fornire agli utenti informazioni in tempo reale senza dover aprire l’app.

Inoltre, la versione iOS di Shazam ha introdotto solo di recente la capacità di identificare le canzoni all’interno di altre applicazioni, una funzione già disponibile su Android dal 2019. Questi ritardi nell’adozione delle novità di iOS sollevano interrogativi sul supporto e sull’ambizione di Shazam, nonostante le ragioni di questo apparente abbandono non siano note.

Apple ha annunciato l’acquisto di Shazam per 400 milioni di dollari nel 2017, quando l’app era una delle più popolari dell’App Store. Oltre al riconoscimento musicale, Shazam fungeva anche da piattaforma promozionale per Apple Music, indirizzando gli utenti al servizio di streaming musicale per riascoltare le canzoni identificate. Tuttavia, negli anni successivi all’acquisizione, Shazam sembra aver perso gradualmente il suo splendore.