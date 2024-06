Babbel Live è il tuo insegnante privato per imparare una nuova lingua

Se sei alla ricerca di una piattaforma valida per imparare una nuova lingua straniera quest’estate, ti segnaliamo l’offerta in corso per Babbel Live, l’abbonamento con lezioni di lingua illimitate che consente ai suoi studenti di iniziare a parlare fin da subito con insegnanti qualificati. Oltre all’inglese, è possibile imparare anche tedesco, francese e spagnolo.

La promozione attuale prevede sconti fino al 50% sui piani Babbel Live e una garanzia di rimborso di 20 giorni (a partire dalla data di acquisto). Tra i pagamenti accettati anche Apple Pay e Apple Pay Later su iOS.

Come funziona Babbel Live

Oltre alle lezioni illimitate, uno dei principali punti di forza di Babbel Live è permettere ai propri studenti di esercitarsi nelle conversazioni in qualunque momento, indipendentemente da dove si trovino. Studenti che possono contare sull’appoggio di insegnanti esperti in didattica delle lingue, per un’esperienza dunque di assoluto livello.

Un altro elemento importante riguarda il programma di apprendimento personalizzato, studiato cioè su misura di quelle che sono le abilità di ogni persona. Inoltre, si può contare sulla libertà di prenotazioni flessibili e un’ampia selezione di proposte riguardanti le lezioni.

Le lezioni sono disponibili durante tutto il giorno, dalla mattina alla sera, sette giorni su sette, e come già detto prima le prenotazioni sono flessibili, questo significa che ci si può prenotare a una lezione anche all’ultimo minuto, sugli argomenti che si ritengono più interessanti.

Entrando ancora più nello specifico, le lezioni si svolgono in piccoli gruppi di massimo sei partecipanti, con la possibilità di esercitarsi nella conversazione con altri studenti. In più, gli insegnanti offrono loro consigli personali in tempo reale.

Babbel Live è in offerta fino a metà prezzo scegliendo il piano della durata di 12 mesi. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può contare sulla garanzia di rimborso di 20 giorni.