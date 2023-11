YouTube: ecco Playables, tanti giochi per gli utenti Premium

Sulla falsariga di Netflix, anche YouTube ha deciso di avvicinarsi al mondo del gaming, annunciato il lancio di una nuova sezione chiamata Playables. È disponibile in esclusiva per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Premium e permette di accedere a una libreria di oltre 35 giochi arcade e puzzle fruibili direttamente via browser, senza scaricare assolutamente nulla sul dispositivo in uso.

YouTube: tanti giochi arcade e puzzle con Playables

I titoli spaziano da classici intramontabili come Sonic the Hedgehog e Pac Man a puzzle game come Brain Out e Daily Crossword, ma la libreria è destinata ad arricchirsi maggiormente durante i prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere Playables un incentivo per gli utenti che non hanno attiva la sottoscrizione a passare a YouTube Premium.

La nuova sezione è stata abilitata in automatico per tutti gli utenti Premium, con una notifica dedicata, ed è accessibile dalla scheda Esplora di YouTube. È possibile disattivarla dalle impostazioni se non si desidera usufruirne.

Al momento, Playables resterà disponibile fino al 28 marzo 2024 come test per valutarne il successo. Non è escluso che il servizio possa alla fine diventare permanente e accessibile anche senza abbonamento in caso di feedback positivo, ma chiaramente al momento non vi è alcuna certezza e occorre capire prima come evolverà la situazione.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che si parla di Playables. Già a giugno scorso, infatti, erano cominciate a circolare le prime indiscrezioni al riguardo, ma la sezione non era ancora stata resa fruibile da parte degli utenti.