YouTube come Netflix: in arrivo giochi per PC e smartphone?

Recentemente si è parlato dell’arrivo del doppiaggio IA su YouTube per facilitare la fruizione dei video sulla piattaforma di streaming. I test sono già in corso e sembrano molto promettenti, ma non si tratta dell’unica tecnologia in arrivo all’interno del servizio. Secondo nuove indiscrezioni condivise dal Wall Street Journal, il servizio di casa Google starebbe per seguire l’esempio di Netflix e introdurre una piattaforma di gioco dentro YouTube. No, non è uno scherzo: e ha già un nome: Playables.

Arrivano i giochi su YouTube tramite Playables

Stando a quanto condiviso da WSJ, YouTube potrebbe andare oltre l’hosting di contenuti video grazie a Playables, opzione interna che consentirà agli utenti di giocare su smartphone e PC (tramite browser Web) a diversi titoli pensati ad hoc per un’esperienza “flash”. Ad esempio, Stack Bounce dovrebbe essere un gioco arcade dove i giocatori devono distruggere strati di mattoni con una palla che rimbalza. L’accesso al titolo dovrebbe essere pressoché istantaneo e non richiederà l’installazione di alcun programma.

Con questa soluzione, molto probabilmente, YouTube spera di incrementare le entrate pubblicitarie e coinvolgere sempre più utenti nella sua piattaforma. Google a oggi continua a dominare nel settore delle esperienze di gioco casual grazie al Play Store, che include diverse migliaia di giochi per dispositivi mobili Android, proposti ora anche su PC grazie a Google Play Giochi in beta.

Allo stesso modo, YouTube Playables si preannuncia una collezione di giochi semplici popolari tempo addietro su servizi rivali come WeChat e Facebook. Si riveleranno popolari abbastanza da giustificare l’esistenza di un servizio simile? Staremo a vedere.