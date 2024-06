Playstation 5 Standard Slim: su Amazon il prezzo CROLLA incredibilmente!

Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile per gli appassionati di videogiochi: la Playstation 5 Standard Slim è ora disponibile a soli 439,80 euro, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 549,99 euro. Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per chiunque desideri aggiornare la propria console o entrare nel mondo del gaming di nuova generazione.

Playstation 5 Standard Slim: caratteristiche principali

La Playstation 5 Standard Slim è la versione aggiornata della celebre console di Sony, caratterizzata da un design più compatto e da prestazioni migliorate. La PS5 Slim mantiene tutte le straordinarie caratteristiche che hanno reso la Playstation 5 un successo mondiale, ma in una forma più snella ed elegante, adatta per adattarsi a qualsiasi ambiente domestico senza sacrificare la potenza e la qualità del gioco. La voce “Standard” sta a indicare la presenza del lettore CD per la versione fisica dei giochi.

Questa versione della PS5 offre un’esperienza di gioco immersiva grazie al processore AMD Ryzen Zen 2 di ultima generazione con 8 core a 3.5 GHz e alla GPU RDNA 2, che garantiscono grafica ultra-realistica e fluidità senza precedenti. Inoltre, l’SSD ultra-veloce da 1TB riduce i tempi di caricamento, permettendo ai giocatori di entrare rapidamente nel vivo dell’azione.

L’offerta su Amazon include, oltre alla console, il nuovo controller DualSense, che introduce innovazioni come il feedback aptico e i trigger adattivi, per una maggiore immersione e controllo durante il gioco. Questo controller è stato elogiato per la sua capacità di fornire una sensazione tattile dettagliata e una risposta dinamica, rendendo ogni partita ancora più coinvolgente.

L’offerta di Amazon sulla Playstation 5 Standard Slim a 439,80 euro è un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti dei videogiochi. Grazie a questo sconto significativo, gli utenti possono accedere a una delle migliori console sul mercato a un prezzo davvero competitivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e approfittate dell’offerta prima che le scorte si esauriscano e scegliete anche la possibilità di pagarla a rate!