PlayStation 5 torna disponibile su Amazon con 100€ di SCONTO

Il ritorno dalle vacanze e il nuovo sconto di 100 euro valido ancora per qualche giorno hanno reso nuovamente difficile da trovare la PlayStation 5. Adesso sono disponibili nuove scorte della Standard Edition su Amazon: prima che terminino di nuovo non perdere l’occasione di acquistarla a 449 euro invece di 549.

PlayStation 5 a 449 euro su Amazon: approfittane subito

Come dicevamo, stiamo parlando della Standard Edition, ovvero della PlayStation 5 dotata di lettore disco. Sebbene stiamo entrando in un’era sempre più digitale, si tratta della console più ricercata perché permette di giocare i titoli sia in fisico che in digitale, con tutti i vantaggi derivanti dal mercato retail: a cominciare dall’usato o dal semplice prestito tramite amici.

Per il resto, quella che ti porterai a casa è l’ultima revisione hardware della macchina, dotata di un sistema di dissipazione del calore migliore rispetto a quello visto al lancio. La confezione include anche il rivoluzionario controller DualSense, il cavo di alimentazione, il cavo HDMI e il cavo USB-C per la ricarica del pad.

Vista la fine delle vacanze estive è probabile che anche questa volta la PlayStation 5 andrà nuovamente a ruba, specie grazie allo sconto ufficiale di 100 euro che durerà ancora per qualche giorno. Per non dimenticare l’hype generato dalle grandi uscite di fine anno, come Spider-Man 2, EA Sports FC 24 e Modern Warfare 3. Meglio sbrigarsi.

