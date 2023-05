Il negozio PlayStation Direct è arrivato in Italia

C’è anche l’Italia (insieme ad Austria, Portogallo e Spagna) tra i paesi europei che in questi giorni stanno accogliendo ufficialmente il debutto di PlayStation Direct. Si tratta del negozio gestito direttamente da Sony Interactive Entertainment, attraverso cui poter acquistare le console, gli accessori e i giochi del brand: per visitarlo non bisogna far altro che recarsi all’indirizzo direct.playstation.com.

Sony ha portato PlayStation Direct in Italia

Lo store era già stato lanciato in altri territori, in passato (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo), tornando particolarmente utile a coloro che, nella fase più critica post-lancio, hanno faticato non poco ad allungare le mani su una PS5. Nel suo catalogo trovano posto proprio la console PS5, il visore PS VR2 per la realtà virtuale, il controller wireless DualSense Edge destinato ai giocatori più esigenti e una selezione di titoli su disco tra i quali figurano God of War Ragnarök, The Last of Us Parte I, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Tra i vantaggi offerti, la spedizione standard gratuita per gli orsini superiori a 39 euro (sempre gratis per gli abbonati PlayStation Plus), resi senza alcuna spesa entro 30 giorni per gli articoli idonei, consegna al day one garantita per i preordini e altro ancora.

Fortunatamente, oggi la disponibilità di PlayStation 5 non è più un problema. Nel corso degli ultimi mesi, il mercato ha accolto un gran volume di unità, grazie a ritmi di produzione ora in grado di rispondere alla domanda. Anzi, non è difficile trovare la console in sconto rispetto al prezzo di listino. A frenarne la diffusione nei due anni successivi al lancio è stata, anzitutto, la crisi dei chip conseguente all’esplosione della pandemia.

