PlayStation Network down (1 ottobre): cosa sta accadendo?

È in corso un down del PlayStation Network. Come confermato dai feedback inviati al portale Downdetector, la piattaforma di Sony per il gaming sta avendo problemi. Le prime segnalazioni sono giunte intorno alle ore 02:00 della notte, andando poi a diminuire, con tutta probabilità complice la fascia oraria. Questo l’andamento in tempo reale.

Il down del PlayStation Network dell’1 ottobre 2024

Il malfunzionamento è globale, come si legge sulle pagine della stampa internazionale. Gli utenti stanno incontrando problemi non solo per quanto riguarda le partite multiplayer, ma anche nella gestione dell’account, nell’effettuare ricerche all’interno dello store e nell’acquisto dei contenuti.

Un’ennesima conferma del down in corso per PSN è quella che giunge dalla dashboard ufficiale, che in questo momento assegna una luce rossa a tutti i servizi elencati. Le piattaforme interessate sono PS Vita, PS3, PS4, PS5 e Web.

Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Stiamo cercando di risolvere il problema rapidamente. Grazie per la pazienza.

Provando ad accendere PS5 e ad aprire poi il PlayStation Store, compaiono diversi messaggi di errore. Qui sotto un’immagine appena catturata dalla TV.

Impossibile caricare. Si è verificato un errore. Riprova più tardi.

I servizi sono occupati in questo momento. Torneranno presto disponibili.

Per il momento, da Sony non sono giunti chiarimenti in merito alle tempistiche necessarie per il ripristino di PSN. Non è stato fornito alcun dettaglio nemmeno in merito alle cause del down, che come già scritto va avanti ormai da diverse ore.

Aggiornamento (01/10/2024, 08.54): il numero delle segnalazioni inviate a Downdetector ha ripreso a crescere e la dashboard ufficiale continua a confermare i malfunzionamenti. Insomma, è ancora tutto fermo.

… articolo in aggiornamento