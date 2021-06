PlayStation Plus: sconto da HEADSHOT per l'abbonamento annuale

Chi è in possesso di una PS3, PS4 o PS5 non può rinunciare alle funzionalità online offerte dal servizio ufficiale di Sony riservato alle sue console, PlayStation Plus: oggi è possibile acquistare dodici mesi di abbonamento in forte sconto, approfittando dell'offerta disponibile su Amazon.

PS Plus: abbonamento annuale in offerta su Amazon

Quali sono i benefit della sottoscrizione? Anzitutto l'accesso ai match multiplayer, poi il download di nuovi giochi gratuiti ogni mese, senza dimenticare promozioni e contenuti esclusivi, funzionalità come Share Play per condividere le sessioni di gaming e 100 GB di spazio per l'archiviazione dei salvataggi sul cloud. Tutti gli altri dettagli nella scheda dedicata.

Oggi su Amazon è possibile acquistare l'abbonamento da dodici mesi a PlayStation Plus approfittando del 25% di sconto, pagandolo solo 44,99 euro invece di 59,99 euro come da listino. La ricezione del codice è immediata, subito dopo aver completato l'ordine. Non sappiamo per quanto rimarrà disponibile l'offerta.