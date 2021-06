Surface Laptop Go: sconto 200 euro su Amazon

Interessante promozione su Amazon per il Surface Laptop Go (da non confondere con il Surface Go). La versione migliore del notebook può essere infatti acquistato a 799,00 euro, risparmiando quindi 220 euro rispetto al prezzo di listino. Il prodotto è ideale per gli studenti (che possono avere uno sconto aggiuntivi, se iscritti a Prime) e per gli insegnanti (che possono sfruttare la Carta del docente).

Surface Laptop Go: sconto del 22%

Il Surface Laptop Go in offerta su Amazon integra 8 GB di RAM LPDDR4x e un SSD da 256 GB. Lo schermo touch PixelSense da 12,4 pollici ha una risoluzione di 1536×1024 pixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core i5-1035G1, due porte USB Type-C e Type-A, porta Surface Connect, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD a 720p, altoparlanti Dolby Audio e lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Il telaio è in alluminio (parte superiore) e resina composita in policarbonato con fibra di vetro (base). La batteria offre un'autonomia fino a 13 ore. Il sistema operativo è Windows 10 S (si possono installare solo le app disponibili sul Microsoft Store), ma è possibile passare a Windows 10 Pro. È preinstallata anche una versione di prova di Microsoft 365 Family valida 30 giorni.

Il Surface Laptop Go può essere acquistato a 799,00 euro, invece di 1.019,00 euro (sconto del 22%). Gli insegnanti possono utilizzare la Carta del docente perché il notebook viene venduto e spedito da Amazon. Gli studenti iscritti al servizio Prime Student ottengono uno sconto aggiuntivo di 21,68 euro fino al 30 giugno.