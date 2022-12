PlayStation Plus: ecco i giochi gratis di gennaio

Sony ha deciso di anticipare i tempi e di annunciare prima di fine anno i tre giochi gratis che saranno offerti a tutti gli abbonati abbonati PlayStation Plus. Diventeranno accessibili tra pochi giorni, più precisamente a partire da martedì 3 gennaio, indipendentemente dalla formula scelta per la sottoscrizione: Essential, Extra o Premium. Ecco tutti i dettagli, prelevati direttamente dalle pagine del blog ufficiale.

I tre giochi gratis di PlayStation Plus per gennaio 2023

Si parte forte con Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 e PS5), sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts nel 2019. Ambientato nell’universo di Guerre Stellari, è un action-adventure che vede protagonista Cal Kestis, un un Padawan Jedi in fuga dall’Impero.

C’è poi Fallout 76 (PS4) e anche in questo caso non servono molte presentazioni. È l’action-RPG di Bethesda che ha visto la luce nel 2018, uno spin-off della serie post-apocalittica con gameplay incentrato su modalità online.

A completare il trio è Axiom Verge 2 (PS4 e PS5) dello studio Thomas Happ Games, un Metroidvania del 2021, caratterizzato da uno stile colorato e dallo scorrimento laterale in un ambiente bidimensionale.

Come anticipato in apertura, per quanto riguarda la disponibilità, i tre nuovi giochi rimarranno gratis da scaricare per gli abbonati PlayStation Plus nel periodo compreso tra martedì 3 gennaio e lunedì 6 febbraio 2023. Più avanti saranno svelati anche quelli aggiuntivi riservati in esclusiva alle formule Extra e Premium.

Ricordiamo infine che sta per scadere il tempo utile per aggiungere alla propria libreria i titoli offerti a costo zero nel mese di dicembre ovvero Divine Knockout: Founder’s Edition, Mass Effect Legendary Edition e Biomutant. Si consiglia di farlo il prima possibile: si avrà così poi modo di scaricarli e installarli senza alcuna fretta.

