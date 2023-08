PlayStation Portal: uscita e prezzo in Italia

Non una vera e propria console portatile come furono PSP e PS Vita, ma uno schermo che permette di giocare in mobilità ai titoli del catalogo PS5: Sony ha ufficializzato il prossimo lancio di PlayStation Portal. Arriverà anche in Italia più avanti nel corso dell’anno, al prezzo di 219,99 euro.

219,99 euro al lancio per PlayStation Portal

Dotato di uno display LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p e supporto ai 60 fps, è circondato da quelle che possono essere definite come le due metà del controller DualSense, con tanto di trigger adattivi e feedback aptico. La società lo definisce un dispositivo per la riproduzione remota . Richiede una connessione Wi-Fi con almeno 5 Mbps di banda, ma per un’esperienza di qualità sono consigliati almeno 15 Mbps. Questa la descrizione fornita.

PlayStation Portal è il dispositivo perfetto per i gamer che potrebbero avere bisogno di condividere il TV in salotto o semplicemente di giocare ai giochi per PS5 in un’altra stanza. PlayStation Portal si connette in remoto alla PS5 tramite Wi-Fi, così potrai passare rapidamente dalla PS5 a PlayStation Portal. Con PlayStation Portal puoi riprodurre giochi supportati installati sulla console PS5 e utilizzare il controller DualSense. Include inoltre un ingresso da 3,5 mm per l’audio con cavo.

Il dispositivo, annunciato inizialmente a maggio e fino a oggi noto come Project Q, potrà essere utilizzato anche per lo streaming dei contenuti multimediali, al pari di un tablet. Stando alle informazioni trapelate, non è integrato il supporto al Bluetooth. Ancora, non è dato a sapere quale sia la capacità della batteria né la sua durata.

È troppo presto per prevedere quale potrebbe essere l’accoglienza riservata a PlayStation Portal. Intanto, a livello di supporto, Sony ha confermato che i giochi per PS VR2 che richiedono il visore e i giochi riprodotti tramite lo streaming nel cloud di PlayStation Plus Premium non sono supportati .

